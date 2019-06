Sudan: manifestanti mettono fine allo sciopero, riprendono i colloqui con i generali

- Le Forze di opposizione per la libertà e il cambiamento (Ffc) del Sudan hanno acconsentito a porre fine alla campagna di disobbedienza civile lanciata dopo il giro di vite fatto sui manifestanti da parte delle forze armate sudanesi e a a riprendere i colloqui con i generali del Consiglio militare transitorio (Tmc), al potere dopo la deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir. Lo ha dichiarato il mediatore etiope Mahmoud Drir, che ha ricevuto l’incarico dal primo ministro Abiy Ahmed la scorsa settimana. "L'Alleanza per la libertà e il cambiamento ha acconsentito a porre fine alla disobbedienza civile da oggi", ha detto Mahmoud Drir citato da "Sudan Tribune". Secondo quanto riferito da Drir, entrambe le parti hanno inoltre concordato di "riprendere presto i colloqui", con l'obiettivo di lavorare "per un passaggio del potere ad un'amministrazione civile". Le Fcc hanno invitato la popolazione a tornare al lavoro. (segue) (Res)