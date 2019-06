Sudan: manifestanti mettono fine allo sciopero, riprendono i colloqui con i generali (2)

- In una conferenza stampa tenutasi martedì sera, l'inviato speciale del premier etiope ha dichiarato di aver tenuto discussioni separate con il leader del Tmc Ahmed al Burhan e con quelli delle Ffc. Secondo fonti vicine all'opposizione citate dalla stampa locale, nel corso degli incontri i leader del Tmc avrebbero accettato di assegnare la presidenza del Consiglio congiunto di transizione e la maggioranza dei seggi a civili, dopo aver rifiutato questa proposta per diverse settimane. Il primo ministro etiope Ahmed ha avuto inoltre lunedì un colloquio telefonico con al Burhan, per discutere dello stato di avanzamento dei colloqui in corso con l’opposizione. Secondo quanto riferisce su Twitter l'ufficio dell'ufficio del primo ministro, nel corso del colloquio entrambe le parti hanno espresso l’auspicio che la situazione attuale si risolva positivamente. Nel frattempo, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) ha invitato in una nota le parti sudanesi a tornare al tavolo dei negoziati e a lavorare “in buona fede e in uno spirito di compromesso”, al fine di favorire il trasferimento del potere ad un governo a guida civile, sottolineando inoltre la necessità di “preservare la pace e la stabilità del Sudan e invitando tutte le parti ad esercitare la massima moderazione e ad allentare la crescente tensione”. (segue) (Res)