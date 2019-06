Sudan: manifestanti mettono fine allo sciopero, riprendono i colloqui con i generali (3)

- Ahmed, in qualità di presidente di turno dell’Igad, ha effettuato lo scorso fine settimana una missione a Khartum dove ha avuto dei colloqui separati con i vertici del Consiglio militare e delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione), nel tentativo di allentare la crisi politica che ha seguito il rovesciamento del presidente Omar al Bashir. Nel corso dei colloqui, secondo quanto riferisce su Twitter l’ufficio di Ahmed, quest’ultimo “ha espresso l'impegno dell'Etiopia a promuovere la pace nella regione e ha sottolineato che il prerequisito per ripristinare la pace in Sudan è l'unità”. Il premier ha in seguito fatto ritorno in Etiopia insieme ai cittadini etiopi rilasciati dalle carceri Sudan. La missione di Ahmed è stata decisa al termine di una riunione d’emergenza tenuta giovedì scorso dalla Commissione per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, che ha deciso inoltre di sospendere la partecipazione del Sudan a tutte le attività dell'Ua “con effetto immediato” e “fino all'effettiva istituzione di un'autorità di transizione guidata da civili, che rappresenta l'unico modo per consentire al Sudan di uscire dall'attuale crisi”. (Res)