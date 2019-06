Camera: oggi alle 15 question time con Salvini e Tria

- Si svolgerà oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sull'annunciata impugnazione di sentenze relative alle cosiddette "zone rosse" a Firenze e di quelle dei tribunali di Firenze e Bologna che hanno ordinato l'iscrizione all'anagrafe di alcuni richiedenti asilo (Conte e Fornaro-Leu); sulle iniziative in materia di raccolta di firme per la presentazione delle liste per le elezioni di Camera e Senato (Magi-Misto- +Europa-Cd); sulle iniziative per contrastare il fenomeno della "corruzione elettorale", anche alla luce di episodi denunciati in occasione delle recenti elezioni amministrative (Brescia-M5s); sulle iniziative volte a garantire un maggior livello di efficienza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché a prevedere l'allineamento del relativo trattamento retributivo e previdenziale a quello del comparto sicurezza (Molinari-Lega). Il ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare le frodi fiscali nel settore della commercializzazione e della distribuzione dei carburanti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di versamento anticipato dell'Iva (Squeri- FI); sull'ipotesi di ingresso del Ministero dell'Economia nella compagine azionaria di Alitalia, alla luce delle relative disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2019 (Moretto-Pd); sull'adozione dei cosiddetti "minibot" (Lollobrigida-Fd'I). Lo riferisce la Camera in una nota.(Com)