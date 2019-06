Nepal-Mauritius: firmato accordo sulla forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Nepal e Mauritius hanno sottoscritto ieri un accordo sulla forza lavoro. L’intesa è stata firmata in Svizzera, a Ginevra, a margine delle celebrazioni del centesimo anniversario dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). I firmatari sono stati il ministro del Lavoro, dell’occupazione e della sicurezza sociale nepalese, Gokarna Bista, e il ministro del Lavoro, delle relazioni industriali, dell’occupazione e della formazione mauriziano, Soodesh Satkam Callichurn. Per il Nepal è il primo accordo in materia di lavoro concluso con un paese africano, con l’obiettivo di diversificare le destinazioni dei lavoratori migranti nepalesi. Le opportunità nello Stato insulare si concentrano soprattutto nella ricezione alberghiera e nel settore manifatturiero. (segue) (Inn)