Nepal-Mauritius: firmato accordo sulla forza lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento riguarda il reclutamento, il trattamento economico e le prestazioni della sicurezza sociale per i lavoratori nepalesi. Secondo quanto stabilito, i costi per la selezione del personale saranno a carico del datore di lavoro, così come le spese di viaggio e quelle mediche, gli oneri assicurativi e amministrativi. I lavoratori potranno cambiare lavoro o tornare in patria in caso di inadempienze contrattuali o difficoltà finanziarie dei datori di lavoro. I due paesi provvederanno all’attuazione dell'accordo, ai controlli e alla risoluzione dei problemi attraverso un Gruppo di lavoro congiunto. (segue) (Inn)