Nepal-Mauritius: firmato accordo sulla forza lavoro (3)

- Per Katmandu quella dei lavoratori emigrati è una questione prioritaria. Sono in corso trattative con vari paesi e sono già stati conclusi alcuni negoziati con l’adozione di modelli intergovernativi. Ad aprile dell’anno scorso il Nepal ha sottoscritto con la Corea del Sud un programma per il rilascio di permessi di lavoro chiamato Employment Permit System (Eps). Il 29 ottobre ha firmato un memorandum d’intesa con la Malesia, la prima meta dei lavoratori nepalesi. A gennaio il Nepal e il Giappone hanno concordato di istituire al più presto un nuovo meccanismo per regolare il flusso dei lavoratori nepalesi verso il mercato del lavoro giapponese, in seguito alle modifiche recentemente introdotte da Tokyo nella normativa sull’immigrazione, volte ad aprire l’ingresso alla forza lavoro proveniente da alcuni paesi, tra i quali il Nepal, in 14 settori produttivi. (Inn)