Cina-Italia: ministro Costa a Pechino, su tutela ambientale siamo partner rigorosi e affidabili

- Aver incontrato i ministri dell'Ambiente e della Scienza e della tecnologia cinesi vuol dire aver costruito memorandum e programmazioni ulteriori prossime alla firma, sulla base di quelle già fatte, che vogliamo implementare. La Cina adesso ha voglia di svoltare e noi siamo partner seri, rigorosi e loro ce lo riconoscono: sulla tutela ambientale era il momento di essere presenti e di incrementare questo rapporto che c'è i due paesi. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Ambiente italiano, Sergio Costa, presso il padiglione Italia alla fiera China International Environmental Protection Exhibition and Conference (Ciepec), a Pechino. Costa, nel corso della sua prima visita in Cina in qualità di ministro, ha incontrato il suo omologo cinese, il ministro della Scienza e della Tecnologia e le università, definiti "un insieme di soggetti molto significativi: abbiamo partnership molto importante e una imprenditoria molto forte con delle tecnologie ambientali tra le migliori al mondo". (segue) (Cip)