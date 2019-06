Cina-Italia: ministro Costa a Pechino, su tutela ambientale siamo partner rigorosi e affidabili (2)

- "Si sta facendo un grande lavoro per cambiare il modo di gestite la tutela ambientale cinese - pensate alla qualità dell'aria, alle bonifiche, all'acqua - utilizzando tecnologie italiane. Ciò significa un mercato per le imprese ma anche un riconoscimento di una leadership ambientale che ha l'Italia, molto significativo in un paese da oltre un miliardo di abitanti", ha sottolineato Costa. "Per il sistema Italia è un grande orgoglio", ha ribadito il ministro. (Cip)