Iraq: presidente parlamento Halbusi riceve nuovo ambasciatore Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Mohammmed al Halbusi, ha ricevuto ieri il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Iraq, Matthew Tueller, al quale ha porto le sue congratulazioni e ha augurato successo nell’espletamento dell’incarico. Lo si legge in una nota diramata dalla presidenza del parlamento iracheno. L’incontro è servito anche a fare il punto sulla situazione in Iraq e sulle prospettive delle relazioni bilaterali tra Baghdad e Washington, oltre che a discutere gli ultimi sviluppi regionali. Tueller è chiamato ad assumere l’incarico in una fase particolarmente delicata, nella quale le crescenti tensioni tra Usa e Iran rischiano di avere serie ripercussioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell’Iraq. Lo scorso marzo, Tueller aveva dichiarato al Senato che l’obiettivo di lungo termine di Washington è di “rafforzare l’Iraq come partner sovrano, stabile e democratico degli Stati Uniti”. “Dobbiamo restare impegnati – aveva precisato - ad assicurare che l’Iraq affronti con successo le minacce interne ed esterne, incluse quelle provenienti dall’Iran”. Il nuovo ambasciatore è entrato nel dipartimento di Stato nel 1985 dopo studi in relazioni internazionali a Brigham e Harvard. La maggior parte della sua carriera si è articolata in Medio Oriente: Tueller ha svolto i primi incarichi in Kuwait, Giordania e Qatar. Successivamente ha lavorato in Arabia Saudita, Egitto e Iraq. La sua prima sede come ambasciatore è stata il Kuwait. (segue) (Irb)