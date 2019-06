Iraq: presidente parlamento Halbusi riceve nuovo ambasciatore Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ryan Crocker, ex ambasciatore statunitense in Afghanistan e diplomatico tra i più rispettati a Washington, Tueller parla “probabilmente il miglior arabo tra tutti i funzionari del dipartimento di Stato”. Il nuovo ambasciatore in Iraq ha lasciato l’incarico in Yemen, dove ha servito a partire dal 2014 e dove è stato coinvolto nei complessi negoziati tra la coalizione regionale a guida saudita e i ribelli zaiditi Houthi. Secondo alcuni osservatori, Tueller è un deciso sostenitore dell’Arabia Saudita e un ardente critico dell’Iran, che accusa di fomentare l’instabilità nella regione. Lo scorso anno ha dichiarato alla stampa: “Non dico che l’Iran sia la fonte di tutta l’instabilità regionale. Ma quello che vediamo è che, in maniera opportunistica, gli iraniani fomentano l’instabilità. Stanno gettando benzina sul fuoco in un’area del mondo che per noi è molto importante”. (segue) (Irb)