Iraq: presidente parlamento Halbusi riceve nuovo ambasciatore Usa (3)

- La nomina di Tueller a Baghdad arriva dopo che l’amministrazione del presidente Donald Trump ha assunto una posizione particolarmente dura nei confronti della Repubblica islamica. Lo scorso anno, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano. Successivamente, Washington ha imposto nuove sanzioni sul settore finanziario e petrolifero di Teheran e, a partire da maggio, ha annullato le esenzioni inizialmente concesse nei confronti di alcuni importatori della regione. L’escalation ha anche una dimensione militare, con l’invio della portaerei Abraham Lincoln che, secondo il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton, è in missione specifica per contrastare la minaccia iraniana. Nel corso della sua audizione di marzo al Senato, Tueller ha indicato che Washington non ha tuttavia l’obiettivo di “tagliare le relazioni tra l’Iraq e l’Iran”. “Quello che vogliamo vedere è un rapporto normale, sano, basato sul rispetto della sovranità dell’Iraq”, ha aggiunto. Quanto al Kurdistan iracheno, il nuovo ambasciatore ha definito i rapporti tra Washington ed Erbil “storici e duraturi”. L’obiettivo è di “assicurare che la cooperazione resti solida”. Inoltre, secondo Tueller, sarà premura degli Stati Uniti assicurarsi che in Iraq si lavori “diligentemente” per promuovere il rispetto delle minoranze, le stesse che sono state attaccate in passato dallo Stato islamico. (Irb)