Perugia: domani la presentazione dei lavori della Commissione d'inchiesta sulla criminalità organizzata

- La Commissione d'inchiesta “Analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita”, presieduta da Giacomo Leonelli, domani, alle ore 11.30 presso il palazzo Cesaroni di Perugia, presenterà la relazione finale sui lavori svolti, nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno i componenti dell’organismo d’inchiesta. Alla relazione finale, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 giugno scorso sono stati allegati: la relazione dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata e l’illegalità in Umbria, la proposta di legge di modifica delle norme per “l’attuazione coordinata delle politiche regionali per il contrasto la prevenzione del crimine organizzato”, il report sull’audizione dei prefetti di Perugia e Terni svoltasi a Palazzo Cesaroni il 15 novembre 2018. (Ren)