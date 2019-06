Difesa: fonti stampa, Erdogan ratifica accordo di cooperazione con Azerbaigian e Georgia

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ratificato l’accordo trilaterale di cooperazione nel settore della difesa con Azerbaigian e Georgia. È quanto riferisce il quotidiano turco “Resmi Gazete”. L’intesa è stata siglata il 31 marzo del 2018 durante un incontro svoltosi nella provincia turca di Giresun. La notizia della ratifica giunge in concomitanza con la riunione dei ministri della Difesa dei tre paesi in corso oggi a Gabala, in Azerbaigian.(Tua)