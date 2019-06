Libano: Hariri, nostre relazioni non cambiano in base a "capricci forze politiche"

- Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha dichiarato che le relazioni di Beirut con altre nazioni arabe non cambiano in base ai "capricci e alle posizioni" di alcune forze politiche. In un discorso trasmesso in diretta televisiva il premier ha criticato il ministro degli Esteri, Gebran Bassil, per alcune dichiarazioni pubblicate su Twitter contro l’ingresso nel paese di lavoratori di stranieri di varie nazionalità tra cui siriani, palestinesi, francesi, sauditi, iraniani e statunitensi, suscitando critiche da parte dell’Arabia Saudita. "Non possiamo rendere gli stati del Golfo, l'Arabia Saudita e i suoi leader nemici del Libano", ha dichiarato Hariri, secondo cui "ogni famiglia in Libano ha un parente che lavora nel Golfo e in Arabia Saudita". (Res)