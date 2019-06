Governo: Palazzo Chigi, virgolettati Conte su "Repubblica" non rispondono a suo pensiero e stile

- I virgolettati del presidente del Consiglio Conte, riportati nell’articolo pubblicato oggi in prima pagina su "Repubblica", "non corrispondono al pensiero del presidente e non restituiscono affatto la sua posizione, il suo stile, il suo modo di argomentare". E' quanto chiarisce in una nota palazzo Chigi. (Com)