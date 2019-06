Kosovo: vicepremier Hoxhaj, accordo con Serbia sarà raggiunto entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo ufficiale per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia sarà raggiunto entro quest’anno, o al più tardi nella primavera del 2020. Lo ha dichiarato il vicepremier di Pristina, Enver Hoxhaj, ripreso dal quotidiano “Klan Kosova”. “Sulla base di una serie di incontri che ho avuto nel corso delle ultime due settimane, mi sento di affermare che la fase delle consultazioni potrebbe concludersi entro la fine di quest’anno, o al più tardi nella primavera del 2020”, ha detto il vicepremier, aggiungendo che le autorità di Pristina sono fortemente determinate a concludere in tempi brevi il processo che dovrebbe portare alla costituzione di istituzioni statali libere ed efficienti in Kosovo. (segue) (Kop)