Criminalità: traffico internazionale di alcolici, arrestate 20 persone in tutta Italia

- Oggi sono state arrestate, dalla Guardia di Finanza di Udine, 20 persone dislocate in sette diverse regioni italiane, poiché ritenute parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di alcolici attiva in 17 Paesi in tutta Europa. Secondo quanto hanno fatto sapere i militari la frode alle accise sarebbe stimabile in circa 80 milioni di euro e il traffico di alcolici in 180 milioni di litri.(Ren)