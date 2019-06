Romania: presidente Iohannis firma decreto di nomina Birchall a vice premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha firmato il decreto di nomina del ministro della Giustizia, Ana Birchall, nella carica di vicepremier per l’attuazione dei partenariati strategici, su proposta del primo ministro, Viorica Dancila. Lo ha annunciato l'amministrazione presidenziale con un comunicato. La scorsa settimana, il presidente ha bocciato la nomina del senatore socialdemocratico Titus Corlatean per questa carica. Iohannis ha precisato che Corlatean, da ministro degli Esteri nel 2014, ha gestito in modo difettoso il voto dei romeni all'estero alle presidenziali svoltesi quell'anno, quando decine di migliaia di connazionali non sono riusciti ad esercitare questo diritto. Rob(Rob)