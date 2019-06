Governo: Bernini (FI), isolamento totale Italia in Ue

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, denuncia che "il governo del cambiamento che doveva cambiare anche l’Europa un cambiamento in effetti l’ha ottenuto: l’isolamento totale, visto che ieri al Comitato economico e finanziario non si è levata una sola voce contraria alla procedura d’infrazione. L’ultimatum di Conte ai suoi vicepremier per un ritorno alla responsabilità è durato, com’era prevedibile - aggiunge -, lo spazio di una notte, e quindi avanti tutta verso la camicia di forza sui conti pubblici per ridurre un debito che l’anno prossimo potrebbe arrivare al 135 per cento del Pil. Nessuno ha creduto alla favola che con una crescita praticamente nulla il deficit si sarebbe ridotto da solo grazie ai risparmi da reddito di cittadinanza e quota 100. Speriamo che dalla riunione di stamani esca un sussulto di realismo, e che il governo smetta di dare i numeri".(Com)