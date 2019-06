Ince: oggi a Trieste riunione ministeriale con i 17 paesi membri

- Entra nel vivo oggi a Trieste la riunione ministeriale dell’Iniziativa centro europea (Ince). La riunione vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri e presidente in carica dell’Ince, Enzo Moavero Milanesi, e degli omologhi dei 17 paesi membri. La riunione ministeriale si concluderà oggi con una conferenza stampa congiunta tra il ministro Moavero e il segretario generale dell'Ince, Roberto Antonione. L'Ince, celebra quest'anno i suoi 30 anni, e intende confermarsi come "ponte" tra persone e governi in una vasta area dell'Europa. La scelta logistica di Trieste, ha sottolineato nei giorni scorsi Moavero, "è sintomatica dell'anima profonda dell'Ince". "Trieste, con la sua vocazione storico-geografica, con il suo naturale cosmopolitismo, esprime al meglio la volontà dei paesi membri di lavorare nel reciproco rispetto, attingendo dalle rispettive culture, tradizioni e realtà economiche e sociali, per costruire insieme un futuro migliore per tutti", ha spiegato il ministro. A Trieste saranno presenti i ministri degli Esteri di Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, e Ungheria, oltre che a rappresentanti di istituzioni internazionali come Bers, Osce, Iniziativa per la cooperazione nel Mar Nero e Commissione europea. (segue) (Res)