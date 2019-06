Ince: oggi a Trieste riunione ministeriale con i 17 paesi membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ince nasce nel novembre 1989, poco dopo la caduta della ‘Cortina di ferro’ e la fine della divisione in due dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale, su stimolo dell’allora ministro degli Esteri italiano Gianni De Michelis, recentemente scomparso. Nel corso del 2019, suo anno di presidenza, l’Italia intende, come ha detto il ministro Moavero “corroborare lo specifico valore aggiunto dell’Ince, rendendo più efficaci i meccanismi di condivisione e cooperazione e individuando obiettivi comuni ambiziosi, che rispondano davvero alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini. Per questi motivi”, ha aggiunto il ministro, “a Trieste parleremo di: sicurezza, inclusa quella cibernetica, e contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionali; garanzia dello Stato di diritto e promozione di uno sviluppo sostenibile; collaborazione economica e investimenti, specie nelle infrastrutture per i trasporti e l’energia; politiche sociali e per il lavoro; salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale; qualità dei prodotti e tutela del consumatore; ricerca scientifica, innovazione e proprietà intellettuale; opportunità di studio e collegamenti fra scuole, università e istituti di formazione”. (Res)