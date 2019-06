Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Esteri Dacic, Pristina progetta di occupare miniere Trepca

- Le autorità di Pristina progettano di occupare le miniere di Trepca, situate in Kosovo: lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic intervistato da "Voice of America". Dacic ha aggiunto che uno dei prossimi obiettivi delle autorità kosovare potrebbe essere il collocamento di ordigni esplosivi nel nord del Kosovo a maggioranza serba. "Esistono informazioni di questo tipo e noi le abbiamo condivise con i partner occidentali e loro sanno tutto. Si tratta di una grande sfida e per questo ho avvertito Kfor (la missione Nato in Kosovo), perché è loro compito proteggere tutti i cittadini, al di là del fatto che siano serbi o albanesi, e scongiurare un attacco nel nord del Kosovo. Se Kfor non lo farà, arriveremo ad un grande rischio di destabilizzazione dell'intera regione", ha detto Dacic. Secondo il capo della diplomazia di Belgrado esistono delle informazioni secondo cui Pristina sta preparando delle azioni unilaterali che potrebbero portare ad una destabilizzazione del nord del Kosovo, come quella già compiuta il 28 maggio attraverso un'operazione di polizia che ha portato ad una serie di arresti. "Alla seduta del Consiglio di sicurezza, al di là di quanta simpatia abbia qualcuno verso Pristina, la stragrande maggioranza dei componenti ha condannato il comportamento verso gli appartenenti ad Unmik (la missione delle Nazioni Unite in Kosovo)", ha detto ancora Dacic aggiungendo che è stata inoltre sottolineata la necessità di eliminare le tasse imposte sulle merci serbe e bosniache. Si è tenuta ieri una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul report stilato dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres circa l'attività condotta dalla missione Unmik nel periodo che va dal 16 gennaio al 15 maggio. Belgrado e Pristina, secondo Guterres, devono abbattere al più presto le barriere che ostacolano il proseguimento del dialogo. Le "serie tensioni" fra Belgrado e Pristina, si legge ancora nel rapporto, rappresentano ancora un ostacolo per un dialogo produttivo e suscitano "preoccupazione" fra i funzionari locali e internazionali a causa di un possibile peggioramento della stabilità. (Kop)