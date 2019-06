Norvegia-Corea del Sud: al via visita di Stato di Moon a Oslo (3)

- Il governo della Corea del Sud ha individuato la biomedicina come uno dei tre nuovi motori di crescita economica del paese, assieme ai chip e alla mobilità del futuro. Per quanto riguarda la biomedicina, Seul punta a divenire un hub del settore, accaparrandosene una quota globale del 6 per cento, generando esportazioni per 50 miliardi di dollari e creando 300mila posti di lavoro entro il 2030. “Il settore della biomedicina continuerà a crescere e svilupparsi”, ha dichiarato oggi il presidente sudcoreano Moon Jae-in, nel corso di una cerimonia tesa a illustrare i piani del governo per quel settore. All’evento, che si è tenuto presso la Osong Bio Valley, nella provincia di Chungcheong Settentrionale, hanno preso parte anche i ministri di Salute, Finanze, Scienze e Industria. Il mercato globale della biomedicina e e delle apparecchiature medicali è cresciuto sino a raggiungere i 1.800 miliardi di dollari nel 2016, con una crescita media annua del 5 per cento. (segue) (Git)