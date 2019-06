Corea del Sud: tasso di disoccupazione al 4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Corea del Sud si è mantenuto invariato al 4 per cento nel mese di maggio, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. I nuovi posti di lavoro creati dall’economia sudcoreana hanno ecceduto ancora una volta la soglia dei 200mila, secondo i dati ufficiali diffusi dal governo di quel paese nella mattinata di oggi. A maggio il numero degli occupati ha raggiunto i 27,32 milioni di unità, un aumento di circa 259mila rispetto allo stesso mese del 2018. Secondo i dati dell’agenzia statistica sudcoreana, il mese scorso la Corea dle Sud contava 1,145 milioni di disoccupati, il livello più elevato per il mese di maggio dall’anno 2000. Il tasso di disoccupazione per gli adulti di età compresa tra 15 e 29 anni, invece, è calato al 9,9 per cento, dal 10,5 per cento di maggio 2018. Il settore manifatturiero – spina dorsale dell’economia sudcoreana – ha esibito un nuovo e consistente calo degli occupati: meno 73mila in un anno: hanno compensato ancora una volta il welfare sociale, la sanità e l’istruzione. (segue) (Git)