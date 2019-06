Cina: Pechino coprirà tutti i villaggi con servizi di autovetture entro il 2020

- Si prevede che tutti i villaggi amministrativi cinesi godranno dei servizi di autovetture entro la fine di settembre 2020, secondo il ministero dei Trasporti (Mot). I servizi di autovetture sono già disponibili nel 98,02 per cento dei villaggi amministrativi a livello nazionale, visto che dall'inizio di quest'anno 2.944 villaggi sono stati nuovamente coperti dai servizi, inclusi 1.698 nelle aree povere del paese. "Più di settemila villaggi amministrativi hanno iniziato a godere dei servizi ogni anno negli ultimi cinque anni, poiché il ministero ha costantemente promosso l’espansione", ha detto oggi Wu Chungeng, portavoce del Mot in una conferenza stampa. Ci sono ancora oltre diecimila villaggi amministrativi che non hanno servizi di autovetture, secondo Wu.(Cip)