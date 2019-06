Difesa: portaerei cinese attraversa lo stretto di Miyako

- Il ministero della Difesa del Giappone ha confermato ieri che una portaerei della Marina militare cinese, la Liaoning, ha attraversato lo stretto di Miyako, tra l’omonima isola e Okinawa, diretta verso l’Oceano Pacifico. La nave si è mantenuta in un tratto di acque internazionali. E’ la terza volta che la Liaoning – la prima portaerei cinese, entrata in servizio nel 2012 – attraversa lo stretto dell’arcipelago giapponese; l’ultimo episodio risale ad aprile dello scorso anno. Il ministero della Difesa giapponese ha anche confermato per la prima volta la presenza, a fianco della portaerei, di una una nave veloce da supporto al combattimento, in grado di rifornire la portaerei; nell’area sono stati individuati altri quattro vascelli della Marina cinese, che costituiscono probabilmente un gruppo da battaglia. La Difesa giapponese ha riferito che proseguirà il monitoraggio delle navi. (Git)