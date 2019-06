Corea del Nord: autorità adottano misure per contenere la peste suina

- Le autorità veterinarie e sanitarie della Corea del Nord hanno rafforzato le misure tese a prevenire la diffusione della peste suina africana, un morbo altamente contagioso che sta falcidiando i capi suini negli allevamenti cinesi, e che da quel paese si sta diffondendo all’intera regione asiatica. A dare l’annuncio delle nuove misure di contenimento dell’emergenza sono stati i media ufficiali nordcoreani, che ricordano come i primi casi siano stati individuati nel paese il mese scorso. Alla fine di maggio Pyongyang ha riferito di un focolaio di peste suina africana all’Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie); il governo nordcoreano, però, non ha ancora diffuso commenti ufficiali in proposito. Il quotidiano nordcoreano “Reodong Sinmun” ha riferito oggi che misure preventive a livello nazionale sono state adottate per contenere il virus; il quotidiano cita il leader nordcoreano Kim Jong-un, secondo cui “la prevenzione è la chiave per tutelare la prevenzione nell’industria degli allevamenti”. (segue) (Git)