Corea del Nord: autorità adottano misure per contenere la peste suina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie e veterinarie del Sud-est asiatico non riescono a contenere la diffusione della peste suina africana, ribattezzata “ebola dei maiali”, che ha già causato l’abbattimento di milioni di capi d’allevamento in Cina e Vietnam. Il morbo, che è innocuo per gli esseri umani ma mortale per i suini, è stato individuato per la prima volta nella regione lo scorso agosto, in Cina: nel paese asiatico è concentrata quasi la metà dei maiali d’allevamento del mondo, e la diffusione del morbo in quel paese ha già portato all’abbattimento di 1,2 milioni di capi. Ad oggi non esiste alcun vaccino per la peste suina, che causa emorragie interne sino a portare alla morte dei capi. Il virus può sopravvivere per diverse settimane su qualunque veicolo di contagio, inclusi capi di vestiario e autovetture. (segue) (Git)