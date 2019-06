Corea del Nord: autorità adottano misure per contenere la peste suina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni esperti stimano che la continua diffusione della malattia porterà alla fine all’abbattimento di 200 milioni di capi. Nei mesi scorsi la malattia si è diffusa nella regione asiatica, causando gravi danni in Vietnam e Cambogia, e causando un “allarme rosso” in Thailandia, secondo produttore di carne suina dell’Asia dopo la Cina. I focolai di contagio si sono moltiplicati di recente anche in Mongolia, Corea del Nord e Hong Kong, mentre la Corea del Sud ha introdotto test sanguigni per tutti i suini che entrano nel paese. (segue) (Git)