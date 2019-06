Corea del Nord: autorità adottano misure per contenere la peste suina (6)

- La Cina, il maggior consumatore mondiale di carne suina, è titolare di circa la metà della produzione mondiale di carne suina. Le autorità agricole hanno attuato rigorose misure di quarantena sulla prevenzione e il controllo della peste suina africana, che è mortale per i maiali ma non colpisce gli esseri umani. Tali misure comprendono l’abbattimento di suini sospettati di avere la malattia, l'intensificazione delle ispezioni delle aziende agricole e il divieto di trasporto di suini nelle aree in cui sono stati segnalati focolai. Nonostante i progressi compiuti nel contenimento del morbo, la Cina sta ancora affrontando difficili sfide nell'eliminare la malattia, secondo il ministero. (segue) (Git)