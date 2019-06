Italia-India: a Cagliari convegno su opportunità d'impresa nel paese asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 12 giugno, a Cagliari, a partire dalle 14.30 nell'Auditorium Banco di Sardegna (Viale Bonaria 33), il convegno "India: generare e sviluppare opportunità di business", organizzato dal Banco di Sardegna - Gruppo Bper Banca, Confindustria Sardegna e Octagona con il patrocinio dell’Ambasciata indiana in Italia. Lo riferisce un comunicato di Octagona. Le aziende che vogliono misurarsi con il mercato globale oggi possono trovare grandi opportunità in India. Il secondo mercato più popoloso al mondo attraversa infatti una fase di crescita: l’aumento della classe media e dei consumi domestici continuano a rappresentare formidabili driver di sviluppo per l’economia del paese asiatico, oggi uno dei mercati extra europei con maggiori possibilità di business per le piccole e medie imprese italiane; inoltre di recente il governo dell’India ha rafforzato il percorso di riforme economiche e di apertura agli investitori internazionali avviato già da tempo. (segue) (Com)