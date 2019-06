Italia-India: a Cagliari convegno su opportunità d'impresa nel paese asiatico (2)

- Tuttavia l’India si configura come una realtà complessa nella quale inserirsi con un approccio strategico e una profonda conoscenza delle sue dinamiche di business. Per questo motivo, Banco di Sardegna - Gruppo Bper, Confindustria Sardegna e Octagona organizzano, con il patrocinio dell’Ambasciata indiana in Italia, il convegno dal titolo “India: generare e sviluppare opportunità di business”, dedicato alle opportunità fornite dal mercato indiano alle Pmi dell’Isola. Obiettivo del convegno è quello di fornire agli imprenditori un quadro dettagliato del mercato indiano, mostrando modalità e percorsi di accesso, vantaggi economici che derivano da investimenti effettuati in modo corretto e casi concreti di aziende che non si sono lasciate sfuggire questa occasione e hanno colto con successo questa sfida. (Com)