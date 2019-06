Trasporto aereo: Cina-Kenya, da oggi la nuova rotta Changsha-Nairobi

- Si inaugura oggi una rotta aerea che collega la città centrale di Changsha, in Cina, con Nairobi, in Kenya. Gestito da China Southern Airlines con un Airbus 330, il volo è previsto con decollo da Changsha, capitale della provincia di Hunan, ogni mercoledì e domenica. Il volume degli scambi tra Hunan e l'Africa ha raggiunto 2,8 miliardi di dollari l'anno scorso. Gli investitori di Hunan hanno iniettato quasi un miliardo di dollari statunitensi in oltre 120 imprese in Africa, secondo il Dipartimento delle finanze e del commercio della provincia. Dal 27 al 29 giugno prossimi è in programma a Changsa il primo Expo sull'economia e il commercio Cina-Africa. (Cip)