Cina: presidente Xi in visita in Kirghizistan e Tagikistan da oggi al 16 giugno (2)

- La Sco, costituita nel 1996, comprende Russia, Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e India come membri permanenti. Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia detengono lo status di osservatore, mentre Armenia, Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Turchia e Sri Lanka hanno lo status di partner di dialogo. Gli obiettivi chiave dell'organizzazione includono la cooperazione nell'area della sicurezza internazionale e dell'antiterrorismo. La Cica è un forum comprendente 29 stati membri che punta a promuovere la cooperazione per la pace, la sicurezza e la stabilità in Asia, con una strategia che mette in stretto collegamento la sicurezza con iniziative di interazione che benficiano i piccoli e i grandi paesi della regione. (Cip)