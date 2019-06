Russia: caso Golunov, Putin valuterà rimozione incarico due generali polizia

- Il presidente russo Vladimir Putin prenderà immediatamente in considerazione la richiesta del ministro dell'Interno, Vladimir Kolokoltsev, sulla rimozione dall'incarico di due generali di polizia in relazione al caso del giornalista Ivan Golunov. Ieri Kolokoltsev ha annunciato l'imminente rilascio del giornalista per assenza di prove a suo carico. Il giornalista è stato arrestato nel centro di Mosca nel pomeriggio del 6 giugno, con l'accusa di traffico di stupefacenti, ma ha subito respinto le accuse, affermando che le prove a suo carico sarebbero state costruite e che dietro l'arresto ci sarebbero motivazioni legate alla propria attività. (Rum)