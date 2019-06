Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza, capo missione Unmik Tanin fa appello per ripresa dialogo

- Il capo della missione della Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, ha fatto appello per una ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina. Secondo l'agenzia serba "Beta" l'appello è stato rivolto ieri nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza dedicata al report sull'attività della missione Onu fra il 16 gennaio e il 15 maggio. Secondo Tanin, i leader di tutte le parti devono agire "in maniera responsabile" ed evitare ogni possibile escalation delle tensioni. Riguardo all'arresto dell'impiegato Unmik Mikhail Krasnoshchenkov, avvenuto il 28 maggio nel nord del Kosovo a maggioranza serba, Tanin ha detto che le autorità kosovare hanno violato una serie di regole interne. L'immunità dello staff Unmik, ha osservato Tanin, non è stata rispettata, le proprietà Onu sono state poste sotto sequestro e ispezionate contro ogni legge internazionale e l'immunità prevista. Le autorità kosovare, ha infine detto Tanin, hanno presentato delle informazioni che non corrispondevano alla realtà e alla fine hanno dichiarato un impiegato Unmik "persona non grata". (segue) (Seb)