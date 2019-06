Kosovo: ministro Esteri Pacolli riceve a Pristina ex presidente Usa Clinton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha accolto oggi all'aeroporto di Pristina l'ex presidente statunitense Bill Clinton in visita nel paese balcanico. "Il Kosovo è oggi la tua storia di successo nello state-building", ha dichiarato Pacolli rivolgendosi a Clinton come scritto sul suo profilo Twitter. "La tua leadership 20 anni, contro la tirannia ed in favore della libertà e della democrazia, è stata cruciale per aprire un nuovo capitolo della storia umana. Hai dato al diritto e alla politica internazionale una dimensione umana", ha affermato Pacolli. (Kop)