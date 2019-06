Speciale difesa: Kosovo-Serbia, capo missione Unmik Tanin, “momento fragile” per situazione tra due paesi

- La situazione in Kosovo e tra Belgrado e Pristina vive nuovamente un “momento fragile”. Lo afferma il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione Onu in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, durante il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti presentando il rapporto quadrimestrale sul paese. “L'incontro di oggi coincide con un anniversario significativo: vent'anni dopo che questo Consiglio ha concordato per l'ultima volta una risoluzione completa in risposta al conflitto. In questi venti anni, ci sono stati chiaramente progressi e cambiamenti in una miriade di dimensioni, in Kosovo, nella regione e nel mondo. Allo stesso tempo, dovremmo fare una riflessione aggiuntiva: in assenza di un vero e necessario processo di impegno tra le parti in questo conflitto, la situazione non rimane semplicemente tenue, ma può scivolare all'indietro”, ha detto Tanin, secondo cui la “mancanza di impegni produttivi tra Belgrado e Pristina dall'autunno 2018, e mentre molta attenzione si concentra sulle controversie e le provocazioni quotidiane, questi non sono gli unici fattori che complicano gli sforzi per tornare alla negoziazione”. Tanin ha ricordato la misura dei dazi sulle merci serbe e bosniache imposte da Pristina, sottolineando che “nonostante la quasi unanime richiesta da parte della comunità internazionale per la sua rimozione”. La posizione di Belgrado, ha rilevato Tanin, “è che l'abolizione delle tariffe di importazione è una condizione minima per riprendere i colloqui nel formato facilitato dall'Ue. I leader di Pristina hanno anche stabilito condizioni pubbliche, anche se non sempre con unità di voce, e mentre è stata creata una squadra negoziale di Pristina, le sue piene responsabilità attendono i chiarimenti”. Il capo della missione Onu in Kosovo ha osservato che “più segnali pubblici incoerenti hanno ostacolato tutti gli sforzi per garantire il pieno coinvolgimento di entrambe le parti in un processo unico o definitivo”. In tale circostanza, ha aggiunto, “i leader di tutte le parti devono esercitare la loro responsabilità nel dirigere questa complessa situazione lontano da eventuali gravi escalation. Il coinvolgimento in buona fede, senza minacce e ultimatum, è necessario per ristabilire le condizioni per la ripresa e la continuazione del dialogo politico”. Tanin ha auspicato che tutte le parti coinvolte possano essere in grado di “lavorare collettivamente per garantire che l'incontro programmato a luglio a Parigi sia utilizzato dalle parti per tornare a questioni sostanziali: quelle che riguardano direttamente la vita delle persone e delle comunità”. (Kop)