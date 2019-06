Bulgaria: presidente Parlamento Karayancheva, sostegno a Kosovo in percorso di integrazione in Ue

- La Bulgaria continuerà a sostenere gli sforzi del Kosovo nel suo percorso verso l’integrazione nell’Unione europea. Lo ha detto il presidente del Parlamento bulgaro, Tsveta Karayancheva, durante l’incontro a Sofia con l’omologo kosovaro, Kadri Veseli. Lo riferisce l’emittente “Radio Bulgaria”. Karayancheva ha spiegato, durante l’incontro, che il tema del sostegno alla prospettiva europea per il Kosovo è stato tra i punti salienti della presidenza di turno del Consiglio Ue della Bulgaria nel 2018. Veselisi è detto “grato” per il sostegno bulgaro e sottolineato che la candidatura ufficiale del Kosovo all’Unione europea è una priorità “strategica” per il paese che è “consapevole” delle azioni che deve compiere per raggiungere l’obiettivo.(Bus)