Hong Kong: nuove proteste bloccano discussione del provvedimento sulle estradizioni (4)

- La situazione ad Hong Kong è tesa. Il 4 giugno scorso, l’annuale veglia organizzata nella città per commemorare l’anniversario della sanguinosa repressione delle proteste di Piazza Tiananmen ha attratto oltre 180mila persone, un numero record nei 30 anni da quella triste pagina della storia cinese. Come ogni anno, la veglia al lume di candela è stata organizzata al Victoria Park di Hong Kong. A fornire la stima delle partecipazioni è stata l’Alleanza di Hong Kong per il sostegno ai movimenti democratici patrioti della Cina, che ha organizzato l’evento. “Sono commosso per l’immensa partecipazione”, ha commentato il presidente dell’Alleanza, Ho Chun-yan, un veterano dell’attivismo democratico di Hong Kong. Quest’anno gli organizzatori della manifestazione hanno tracciato un parallelo tra la soppressione delle proteste a Piazza Tiananmen e un controverso disegno di legge discusso dal Consiglio legislativo di Hong Kong, che apporterebbe modifiche alle attuali misure sull’estradizione, consentendo a singoli cittadini di essere estradati verso paesi coi quali l’Isola non abbia in vigore trattati formali di estradizione, come la Cina continentale. (segue) (Cip)