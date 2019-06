Cina: ministero Commercio, prodotti di vendita diretta registrati sono quasi dimezzati

- I prodotti di vendita diretta registrati in Cina sono stati ridotti di circa la metà a seguito dei rigorosi controlli delle autorità, secondo quanto afferma il ministero del Commercio di quel paese. La stampa cinese spiega che le autorità di Pechino hanno lanciato una campagna nazionale per reprimere le irregolarità nel mercato dei prodotti sanitari nell'aprile di quest'anno, compresa la revisione dei prodotti di vendita diretta registrati e dei venditori. Dopo il ricontrollo, il numero di prodotti di vendita diretta registrati è diminuito del 44,5 per cento, da 4.304 a 1.917. Il numero di fornitori e venditori diretti è diminuito di oltre il 16 per cento. Un totale di 89 imprese di vendita diretta hanno completato il processo di revisione e registrazione. Due società sono sospettate di aver commesso reati di vendita piramidale e non sono state in grado di condurre revisioni e registrazioni conformemente alle procedure pertinenti. "Portare avanti la revisione e la registrazione e divulgare le informazioni pertinenti purificherà efficacemente il mercato della vendita diretta e aiuterà a reprimere le imprese illegali", ha affermato un funzionario del ministero del Commercio. (Cip)