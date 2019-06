Cina: inondazioni provincia Jiangxi, due milioni di residenti colpiti e 150 mila sfollati

- Più di due milioni di persone sono rimaste coinvolte nelle inondazioni causate da piogge torrenziali nella provincia cinese dello Jiangxi, con 150 mila persone sfollate. Lo ha dichiarato l'Ufficio provinciale di gestione delle emergenze del Jiangxi. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", a partire da giovedì scorso forti piogge hanno causato violente inondazioni in nove città della provincia. Secondo dati aggiornati alle ore 22 di lunedì, le inondazioni hanno colpito 137.200 ettari di colture cancellandone 15.600 ettari; 1.353 abitazioni sono crollate e 1.063 case sono rimaste gravemente danneggiate. Le perdite economiche dirette sono state stimate a 3,73 miliardi di yuan (circa 540 milioni di dollari). Un totale di 36 squadre antincendio composte da 716 vigili del fuoco e 241 poliziotti armati sono state inviate per lavori di soccorso e trasferimento. Le autorità hanno anche distribuito generi di soccorso, compresi letti pieghevoli, trapunte e stuoie ai residenti colpiti per garantire le necessità di vita di base. I dipartimenti meteorologici provinciali hanno previsto che le piogge torrenziali interesseranno lo Jiangxi fino ai primi di luglio, e la situazione di controllo delle inondazioni nella provincia sarebbe diventata più complessa. (Cip)