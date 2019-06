Giappone: governo punta a creare 300mila posti di lavoro per persone tra 30 e 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese si è dato ieri l’obiettivo di agevolare la creazione di 300mila nuovi posti di lavoro entro i prossimi tre anni, destinati a quanti non sono stati in grado di trovare un impiego stabile dopo il collasso della bolla economica giapponese, all’inizio degli anni Novanta. Durante un incontro di politica economica e fiscale, prima della sua partenza alla volta dell’Iran, il premier giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che “La nostra risposta alla generazione della ‘era glaciale occupazionale’ costituisce una sfida cruciale legata al futuro del paese”; Abe ha fatto riferimento alla generazione di età compresa tra 35 e 45 anni, la più colpita dalle conseguenze economiche e occupazionali dello scoppio della bolla negli anni Novanta. Il piano, incluso in una bozza di linee guida di politica economica approntata dal governo giapponese, ha come destinatari circa un milione di persone che si sono diplomate e laureate tra il 1993 e il 2004. Tra le misure previste dal piano c’è la realizzazione di centri consultivi ad hoc per il collocamento occupazionale, oltre a programmi di formazione professionale. (segue) (Git)