Cina: Corte Suprema del Popolo vara linee guida per migliorare il lavoro dei tribunali

- La Corte Suprema del Popolo della Cina (Spc) ha pubblicato ieri una bozza sull'approfondimento delle riforme e sul miglioramento del meccanismo a lungo termine per affrontare le difficoltà nel far rispettare gli ordini dei tribunali. Come riferisce la stampa cinese, il documento delinea 53 compiti principali in 10 aree per migliorare il lavoro dei tribunali cinesi sul processo decisionale nel periodo dal 2019 al 2023. "Lo scopo dello schema è quello di consolidare i risultati ottenuti negli sforzi del paese per affrontare le difficoltà nel far rispettare gli ordini del tribunale", ha detto Meng Xiang, capo dell'Ufficio di applicazione dell' Spc. (segue) (Cip)