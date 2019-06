Cina: Corte Suprema del Popolo vara linee guida per migliorare il lavoro dei tribunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risolvere le difficoltà è solo l'obiettivo di una fase, dopo la quale il lavoro non sarà allentato e lo standard di qualità non sarà abbassato", ha detto Zhao Jinshan, vicecapo dell'ufficio. Secondo lo schema proposto, la ricerca e la stesura della legge di esecuzione forzata civile saranno completate dai tribunali del popolo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda l'applicazione della tecnologia moderna, le informazioni di coloro che sono soggetti a sanzioni per la perdita di credito dovrebbero essere ulteriormente condivise attraverso il sistema di monitoraggio "Internet Plus" e la piattaforma di condivisione nazionale per informazioni creditizie con dipartimenti e organizzazioni. (Cip)