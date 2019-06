Imprese: Nissan, società di consulenza “sfiduciano” l’ad Saikawa (5)

- Il fallimento del piano di fusione ha esposto la voce sproporzionata del governo francese in Renault, azienda di cui lo Stato detiene una quota del 15 per cento; tale esibizione avrà l’effetto di allontanare ulteriormente i partner giapponesi di Renault – Nissan e Mitsubishi – che sin dall’arresto in Giappone dell’ex presidente Carlos Ghosn, lo scorso novembre, resistono con tenacia alle sollecitazioni di Renault per una fusione. Il fatto che Renault abbia tenuto Nissan all’oscuro delle fasi iniziali dei colloqui con Fca ha contribuito a sua volta ad approfondire la frattura tra le due aziende, e non farà che intensificare le resistenze dell’azienda giapponese ai progetti di integrazione. “Abbiamo bisogno di più tempo per valutare i pro e i contro per Nissan. Lo abbiamo detto con chiarezza”, ha commentato il presidente e ad dell’azienda francese, Hiroto Saikawa, nella serata di giovedì 6 giugno, rispondendo alla domanda sul perché i due rappresentanti di Nissan nel cda di Renault si fossero astenuti durante il voto sulla proposta di fusione di Fca. (segue) (Git)