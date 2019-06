Imprese: Nissan, società di consulenza “sfiduciano” l’ad Saikawa (7)

- Ora che Fca ha ritirato la proposta di fusione, l’approfondimento dell’alleanza con Nissan appare l’unica opzione rimasta a Renault. Lo scorso aprile il costruttore francese ha promosso con insistenza un proprio piano di fusione con Nissan, che avrebbe preparato una risposta scritta. Tokyo si sforza sin dallo scorso anno per evitare che la propria azienda venga fagocitata da Renault, e il ruolo dominante esercitato dal governo francese nell’indirizzo delle trattative tra quell’azienda e Fca non ha fatto che alimentare la sfiducia dei giapponesi. Durante le discussioni con Fca, Parigi – che controlla due seggi nel consiglio di amministrazione di Renault – ha continuato a premere per concessioni che avrebbero favorito lo Stato francese. “Il governo (francese) ha continuato ad immischiarsi più e più volte”, hanno riferito ieri fonti vicine alle discussioni. “Non c’era alcun modo di giungere a un equilibrio”. (segue) (Git)