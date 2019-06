Imprese: Nissan, società di consulenza “sfiduciano” l’ad Saikawa (10)

- Secondo la stampa francese, la mancata fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renault indebolisce il gruppo francese e mette il suo presidente, Jean-Dominique Senard, in una posizione delicata. Il fallimento del progetto sembra essere il risultato di un “gioco di inganni”. Lo Stato francese, che detiene il 15 per cento di Renault, aveva dei dubbi sul progetto e Nissan non voleva sostenere un’operazione alla quale non era stata associata. “Continuare le negoziazioni era diventato irragionevole”, ha detto Elkann ieri, 5 giugno. “L’operazione suscitava molte opposizioni all’interno e all’esterno. John Elkann ha lanciato un raid su Renault, è stato furbo: aveva trovato in Senard l’anello debole, con il quale negoziava”, afferma un fonte interna al governo francese. Un’altra fonte interna a Renault racconta che la maggior parte degli amministratori della società erano favorevoli al progetto. (Git)