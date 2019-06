Giappone: piloti F-35 verranno sottoposti ad addestramento speciale

- Il ministro della Difesa del Giappone, Takeshi Iwaya, ha annunciato il riavvio delle operazioni dei cacciabombardieri F35 in dotazione alle Forze aeree di autodifesa giapponesi. I velivoli sono rimasti a terra per oltre due mesi dopo lo schianto di uno degli aeroplani all’inizio di aprile. Il ministro ha aggiunto che tutti i piloti giapponesi del cacciabombardiere di quinta generazione verranno sottoposti a un addestramento aggiuntivo per limitare il rischio di disorientamento spaziale, legato ai complessi sistemi ottici e digitali del casco del velivolo; il ministero della Difesa giapponese ritiene che proprio il disorientamento spaziale sia all’origine dell’incidente di due mesi fa. Iwaya ha infine affermato che le amministrazioni locali interessate dai voli degli F-35 riceveranno delucidazioni in merito alle indagini sull’incidente. Il governo del Giappone ha formalmente annunciato all’inizio di giugno la fine delle ricerche del cacciabombardiere di quinta generazione F-35A inabissatosi in mare durante un volo di addestramento lo scorso aprile. Le ricerche del velivolo, che hanno coinvolto navi delle Marine militari giapponese e statunitense, e il vascello per la ricerca in acque profonde Van Gogh, ha portato al ritrovamento di alcuni frammenti del velivolo, ma non della sua totalità. (segue) (Git)